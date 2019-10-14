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Karabük'te çalınan 15 büyükbaş hayvan Mersin'de bulundu

Karabük'teki bir çiftlikten çalındığı iddia edilen 15 büyükbaş hayvan, Mersin'de bulundu.

14.10.2019 12:34Karabük'te çalınan 15 büyükbaş hayvan Mersin'de bulundu
Karabük'teki bir çiftlikten çalındığı iddia edilen 15 büyükbaş hayvan, Mersin'de bulundu.
Alınan bilgiye göre, Karabük'ün Yenice ilçesindeki bir çiftlikten simental cinsi 15 büyükbaş hayvan çalındı.
Çiftlik sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis, hayvanların şüpheli A.D. tarafından kara yoluyla Mersin'e götürüldüğünü tespit etti.
Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin hayvanları sattığını belirlediği A.Ç'nin ahırına operasyon düzenledi.
Ahırda bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çiftlik, Karabük, Yenice, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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