Haberler » Güncel » Karabük'te çaya düşen otomobildeki iş adamı öldü - Haber

Karabük'te çaya düşen otomobildeki iş adamı öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çaya düşen otomobildeki iş adamı hayatını kaybetti.

25.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:08Karabük'te çaya düşen otomobildeki iş adamı öldü
'ün ilçesinde çaya düşen otomobildeki iş adamı hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, piknik için Navsaklar köyü yakınlarına gelen iki kişinin, Araç Çayı'nda bir otomobil gördüğünü bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, UMKE, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bir bölümü suyun içinde olan 34 RM 6068 plakalı otomobile ulaşan ekipler, sürücü Ertuğrul Yıldız'ın (52) öldüğünü belirledi.
Otomobil, vinç yardımıyla çaydan çıkartıldı.
İş adamı olduğu öğrenilen Yıldız'ın cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yıldız'ın dün gece yakınlarını cep telefonuyla arayarak yardım istediği, köye gelen yakınlarının bir süre Yıldız'ı aradığı ancak sonuç alamadığı belirtildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:06 Jandarmadan şehit öğretmenin eşine öğretmenler günü kutlaması
18:06 Uçuruma sürüklenen otomobilden atlayarak kurtuldular
18:05 Günün özeti
18:05 İran'da devrime bağlılık gösterisi
18:05 Kendini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, bekçiler tarafından yakalandı
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:16 Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
16:59 CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
16:25 Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 18:07:32