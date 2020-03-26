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Karabük'te çekirge istilası korkuttu

Karabük'te çekirge istilası korkuttu Karabük'te ortaya çıkan binlerce çekirge belediye tarafından ilaçlanarak temizlendi Karabük'te, ortaya çıkan binlerce çekirge belediye tarafından ilaçlanarak temizlendi.

26.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:23

Karabük 'te çekirge istilası korkuttu

Karabük'te ortaya çıkan binlerce çekirge belediye tarafından ilaçlanarak temizlendi

KARABÜK - Karabük'te, ortaya çıkan binlerce çekirge belediye tarafından ilaçlanarak temizlendi. İran ve Irak 'ı istila eden çekirgelerin gündemde olması dolayısıyla korkuya neden oldu.

Ergenekon Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde vatandaşlar tarafından yol kenarında binlerce çekirge fark edildi. Vatandaşlar Karabük Belediyesine haber verirken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, caddeyi ve çevresindeki yeşil alanları istila eden çekirge sürüsüne yönelik ilaçlama çalışması yaptı.

Karabük Belediyesi Ziraat Mühendisi Kemal Genç, sıcaklık artışından dolayı çekirgelerin ergin öncesi dönemlerinin görünmeye başlanabileceğini söyledi.

Genç, "Çok miktarda yavru çekirgelerin olduğunu gördük. İlaçlama çalışması yaptık. Yaptığımız kontrollerde de çekirgelerin öldüğünü gördük. Çekirgeler normalde tarım zararlısı. Bunlar daha çok tarlalara, buğday ve arpa olan yerlere giderler, beslenmelerini de o şekilde sağlarlar" diye konuştu.

Karabük’te çekirge istilası korkuttu

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, İran, Irak, Genel

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Karabük'te çekirge istilası korkuttu

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