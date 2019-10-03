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Karabük'te çevre düzenlemesi

Karabük Belediyesi tarafından kent merkezinde peyzaj çalışması başlatıldı.

03.10.2019 17:40Karabük'te çevre düzenlemesi
Karabük Belediyesi tarafından kent merkezinde peyzaj çalışması başlatıldı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, şehir merkezindeki trafik adalarında yeni peyzaj düzenlemeleri yaptığını söyledi.

Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşaklarda, görüş açısını engelleyen yaşlı bitkilerin temizlenerek bodur bitkilerden ve güllerden oluşan yeni bitkiler dikildiğini ifade eden Vergili, "Yeşillendirme çalışmalarımız sadece Şirinevler Mahallesi'nde değil ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde devam edecektir" dedi. - KARABÜK

Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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