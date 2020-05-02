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Karabük'te çiftçiler koronavirüse rağmen tohumu toprakla buluşturdu

Karabük'te çiftçiler koronavirüse rağmen tohumu toprakla buluşturduKARABÜK'ün Ovacık ilçesinde bulunan Hatipoğlu Göleti ile sulu tarıma geçen çiftçiler, koronavirüse rağmen tohumları toprakla buluşturmaya devam ediyor.

02.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:20
Karabük'te çiftçiler koronavirüse rağmen tohumu toprakla buluşturdu
KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde bulunan Hatipoğlu Göleti ile sulu tarıma geçen çiftçiler, koronavirüse rağmen tohumları toprakla buluşturmaya devam ediyor.
Ovacık ilçesinde 2014 yılında temeli atılan ve şu anda 6330 dekar alanı sulanabilir arazi niteliğine kavuşturan Hatipoğlu Göleti sayesinde toprak su ile buluştu. Çiftçinin toprağını suyla buluşturmasının ardından üretimde kalite ve rekolte yükselmeye başladı. Sulu tarımdan önce buğday ile arpa gibi kısıtlı ürün yetiştirilen ve tarlaların bir kısmını nadasa bırakan çiftçiler, toprağın su ile buluşmasının ardından bölgede ürün yelpazesini genişletti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleri ile koronavirüs salgınına rağmen tarımda üretimini sürdüren çiftçiler, silajlık mısır ve yonca ekimine başladı.
Koronavirüse rağmen üretime devam ettiklerini belirten çiftçi Halil Çevik, "Önceden buğday ve arpa ekiyorduk. Sulu tarımın başlamasıyla birlikte mısır ve yonca ekmeye başladık. Hatipoğlu barajı olmadan önce bir tarafı ekiyorduk, diğer tarafı ise nadasa bırakıyorduk. Şimdi tarlalarımız değerlendi. Tüm arazileri ekiyoruz. Koronavirüse rağmen ekim yapıyoruz. Kimse endişe etmesin üretim devam ediyor. Evlerden çıkmayın." diye konuştu.
Çiftçi Salim Duran ise, "Buralarda tarım ile uğraşıyoruz. Hatipoğlu Göleti yapıldıktan sonra sulu tarıma geçmeye başladık. Nadasa bıraktığımız arazilerimize bugün mısır, fasulye ve ileri dönemlerde buna benzer şeyler ile üretime devam edeceğiz. Koronavirüse rağmen üretime devam ediyoruz." diye konuştu. Karabük’te çiftçiler koronavirüse rağmen tohumu toprakla buluşturdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Karabük, Ovacık, Güncel, Haber

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