19.06.2019 00:47
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Karabük'te cinayet

Karabük'te, çıkan tartışmada babasının bıçaklı saldırısına uğradığı iddia edilen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'te, çıkan tartışmada babasının bıçaklı saldırısına uğradığı iddia edilen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Yahya Kemal Sokak'ta oturan Emirhan Gün (26), babası Ali Gün ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Gün, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu yaraladı.
Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis tarafından gözaltına alınan baba Gün ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Tartışmanın, babanın bilgisayar başında çok zaman geçiren oğlunu uyarmasıyla çıktığı ileri sürüldü.Karabük'te cinayet
Kaynak: AA
Polis, Fevzi Çakmak Mahallesi, Karabük, Güncel

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