Karabük'te Çogep Etkinliği

Karabük
İl Emniyet Müdürülüğü tarafından yürütülen Çocuk ve Gençlere Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) "Gelecek Biziz" projesi kapsamında tören düzenlendi.
Karabük Polisevi'nde düzenlenen ve İl Milli Eğitim, Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor İl müdürlükleri iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamındaki törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, POMEM Müdürü Mahmut Karabulut
, İl Jandarma
Komutan Vekili Albay Mustafa Kuraş, vali yardımcıları, daire müdürleri, projeye dahil edilen çocuklar ve şehit aileleri katıldı.
Karabük Valisi Gürel, burada yaptığı konuşmada, çocuk ve gençlere sosyal koruma ve destek olmanın önemli olduğunu aktardı.
Programda emeği geçenlere teşekkür eden Gürel, geleceğin çocukların ve gençlerin elinde olduğunu sözlerine ekledi.
Emniyet Müdürü Akay ise konuşmasında, program kapsamında yapılan etkinliklerden bahsetti.
Projeyle çocuk ve gençlerin sosyal yaşama katılımlarını sağladıklarını vurgulayan Akay, bu tür programların devam edeceğini ifade etti.
Törende, projeye katılan çocuklara sertifikaları ve hediyeleri verildi, hep birlikte pasta kesildi.
Karabük