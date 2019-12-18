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Karabük'te "Çözüm Odaklı İletişim" semineri

Karabük Belediyesi personeline "Çözüm Odaklı İletişim" semineri verildi.

18.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:52Karabük'te
Belediyesi personeline "Çözüm Odaklı İletişim" semineri verildi.

Karabük Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü hizmet içi programları kapsamında belediye personeline, Karabük Belediyesi ve Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Çözüm Odaklı İletişim" semineri verildi.

Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünden rehber öğretmen Cemal Sabırlı tarafından farklı birimlerde görev yapan belediye personellerine etkili iletişim yolları hakkında bilgi verildi. - KARABÜK

Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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