Karabük'te davalara krona virüs ertelemesi
İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıka ve 140'tan fazla ülkeye yayılan yeni tip krona virüs (Kovid-19) nedeniyle Karabük Adliyesinde davalar ertelendi.
16.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:38
İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıka ve 140'tan fazla ülkeye yayılan yeni tip krona virüs (Kovid-19) nedeniyle Karabük Adliyesinde davalar ertelendi.
Karabük Baro Başkanı Rıdvan Erdoğan, yaptığı açıklamada, acil işler hariç diğer duruşmaların 16-28 Mart tarihleri arasında ertelendiğini belirtti.
Erdoğan, "Krona virüs (Kovid-19) olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığının Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel risk seviyesinin 02.03.2020 tarihinde 'çok yüksek' risk olarak kabul edilmiş olması, genel güvenlik ve toplum sağlığı gerekçesi ile Karabük Adliyesinde 16-28 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak olan tutuklu dosyalarla ivedi işler hariç olmak üzere, tüm mahkemelerdeki keşif ve duruşmalar ilgili mahkeme hakimlerinin takdiri ile ertelenmiş olup, yeni duruşma ve keşif günleri ilgililerine bildirilecektir" dedi. - KARABÜK
Karabük Baro Başkanı Rıdvan Erdoğan, yaptığı açıklamada, acil işler hariç diğer duruşmaların 16-28 Mart tarihleri arasında ertelendiğini belirtti.
Erdoğan, "Krona virüs (Kovid-19) olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığının Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel risk seviyesinin 02.03.2020 tarihinde 'çok yüksek' risk olarak kabul edilmiş olması, genel güvenlik ve toplum sağlığı gerekçesi ile Karabük Adliyesinde 16-28 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak olan tutuklu dosyalarla ivedi işler hariç olmak üzere, tüm mahkemelerdeki keşif ve duruşmalar ilgili mahkeme hakimlerinin takdiri ile ertelenmiş olup, yeni duruşma ve keşif günleri ilgililerine bildirilecektir" dedi. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Karabük, Wuhan, Güncel
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