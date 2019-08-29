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Karabük'te denetimli serbestlik yükümlüleri, parkı temizledi

Karabük'te denetimli serbestlik yükümlüleri, parkı temizlediKarabük'te, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan 10 yükümlü, Şehir Parkı'nda temizlik yaptı.

29.08.2019 16:31
Karabük'te denetimli serbestlik yükümlüleri, parkı temizledi
Karabük'te, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan 10 yükümlü, Şehir Parkı'nda temizlik yaptı.
Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığının ülke genelinde başlattığı 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında Karabük'te de 10 yükümlü, 21 bin metrekare alana kurulu Şehir Parkı'nda çevre temizliği yaptı. Karabük Denetimli Serbestlik Müdürü Nesrin Uğurlu, Karabük Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kadir Üzen, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker de, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk de yükümlülerle birlikte temizlik temizlik yaptı. Nesrin Uğurlu, Kamu yararına fayda sağlandığı gibi şimdi toplum yararına da fayda sağlamış oldu dedi. Seher Berker de Proje kapsamında parkımızın temizlenmesi bizim için çok güzel diye konuştu.
Karabük'te denetimli serbestlik yükümlüleri, parkı temizledi

Adalet Bakanlığı, Karabük, Güncel

Kaynak: DHA

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