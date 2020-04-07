Karabük'te devrilen ip yüklü tır trafiği aksattı
Karabük'te devrilen ip yüklü tır, ulaşımın aksamasına neden oldu.
07.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:38
Alınan bilgiye göre, Özbekistan uyruklu Rasulbek S. (33) idaresindeki 95881 UAA plakalı ip yüklü tır, Kardemir Kavşağı'ndan dönmeye çalıştırken kontrolden çıkarak devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Karabük Valisi Fuat Gürel de olay yerine gelerek, polis ekiplerinden bilgi aldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
Etiketler: Özbekistan, Karabük, Polis, Güncel