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Karabük'te dolmuşlarda koronavirüs ile ilgili tedbir kararı uygulandı

Karabük'te dolmuşlarda koronavirüs ile ilgili tedbir kararı uygulandıKARABÜK'te, dolmuş şoförleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda araç kapasitelerinin yarısı oranında yolcu taşıdı.

24.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:39
Karabük 'te dolmuşlarda koronavirüs ile ilgili tedbir kararı uygulandı
KARABÜK'te, dolmuş şoförleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda araç kapasitelerinin yarısı oranında yolcu taşıdı.
Karabük'te dolmuş taşımacılığı yapan şoförler, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile ilgili aldığı tedbir kararını hayata geçirdi. Şoförler, araçlarının kapasitesinin yarısı oranında yolcu taşırken, araçları yolcu sayısında belirlenen kritere ulaştığında binmek isteyen yolcuları uyararak, yolcu alamayacaklarını belirtti.
Dolmuş şoförü Oğuzhan Şerefler, "Araçlarımız 15-16 kişilik. 7-8 kişiden sonra yolcu alamıyoruz. Yolcularımız da mağdur oluyor, bizlere tepki gösteriyorlar. Bizler onların da anlayış göstermesini istiyoruz. Bizlerde mağduruz mazotumuzu alamıyoruz şu anda ama inşallah bu işler biran önce düzelir. Bizler vatandaşlarımızın gerekli olmadıkça evde kalmalarını istiyoruz" dedi.
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Karabük’te dolmuşlarda koronavirüs ile ilgili tedbir kararı uygulandı

Kaynak: DHA

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Karabük'te dolmuşlarda koronavirüs ile ilgili tedbir kararı uygulandı
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Karabük, Araç, Güncel

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