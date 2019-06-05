KARABÜK'TE DOLU YAĞIŞI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

KARABÜK'ün Eskipazar
ilçesinde yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı özellikle sürücülere zor anlar yaşatırken, sürücüler çareyi akaryakıt istasyonlarına sığınmakta buldu.
Eskipazar'da saat 16.00 sıralarında yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Doludan kaçan sürücüler, akaryakıt istasyonlarına ve yol kenarlarındaki iş yerlerine sığındı. Görüş mesafesinin kısaldığı D-755 Karayolu Söğütlüçeşme mevkinde akaryakıt istasyonuna sığınan sürücülerden bazıları araçlarının zarar görmemesi için üzerine karton kağıt koyarak korumaya çalıştı. Bazı sürücüler ise yol kenarlarında duraklama yapmak zorunda kaldı.
Kaynak: DHA
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