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Karabük'te 'Drone' ile kırmızı ışık denetimi

Karabük'te 'Drone' ile kırmızı ışık denetimiKARABÜK'te, trafik ekiplerinin drone ile yaptığı denetimde kırmızı ışık ihlali yapan 60 sürücüye 14 bin 100 TL ceza kesildi.

24.07.2019 20:14
Karabük'te 'Drone' ile kırmızı ışık denetimi
Karabük'te 'Drone' ile kırmızı ışık denetimi
KARABÜK'te, trafik ekiplerinin drone ile yaptığı denetimde kırmızı ışık ihlali yapan 60 sürücüye 14 bin 100 TL ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin 2 noktasındaki kavşaklarda drone ile kırmızı ışık denetimi yaptı. Kırmızı ışıkta geçen sürücüler drone ile tespit edildi. Yaklaşık 4 saat süren denetimlerde 60 sürücüye toplam 14 bin 100 TL ceza kesildi. F.K., kendisine ceza yazan polise, sarı ışıkta geçtiğini ileri sürerek, "Kırmızı ışıkta niye geçeyim ben. Bunun cezasının olduğunu biliyorum.??dedi. Karabük'te 'Drone' ile kırmızı ışık denetimi

Karabük, Güncel

Kaynak: DHA

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