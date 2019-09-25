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Karabük'te 'dumansız araç uygulaması' nda 25 sürücüye ceza kesildi

Karabük'te 'Dumansız araç uygulaması' nda 25 sürücüye ceza kesildiKARABÜK'te polis ekipleri 'Dumansız araç uygulaması' denetiminde durdurulan 425 araç sürücüsünden sigara yasağına uymayan 25 sürücüye 3 bin 825 TL ceza kesildi.

25.09.2019 19:40
Karabük'te 'Dumansız araç uygulaması' nda 25 sürücüye ceza kesildi
KARABÜK'te polis ekipleri 'Dumansız araç uygulaması' denetiminde durdurulan 425 araç sürücüsünden sigara yasağına uymayan 25 sürücüye 3 bin 825 TL ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi ve farklı noktalarda 'Dumansız araç' denetimi yaptı. Denetimlere Terörle Mücadele, Asayiş Şube ekipleri de katıldı. Ekipler, durdurdukları araçlarda sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetledi. 425 araç sürücüsü kontrol edildi. Sigara yasağına uymayan 25 sürücüye 3 bin 825 TL ceza kesildi. Ayrıca 11 araç sürücüsüne çeşitli eksikliklerden dolayı 2 bin 630 TL ceza kesilirken, 4 araç trafikten men edildi.
Karabük'te 'dumansız araç uygulaması' nda 25 sürücüye ceza kesildi

Karabük, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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