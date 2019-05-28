Karabük'te durdurulan otomobilden tarihi eser çıktı

KARABÜK'ün Eskipazar
ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde gözyaşı şişesi, kitabe, sikke ve objeler ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı. Karabük
İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Karabük'ten Konya
'ya tarihi eser götürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, takibe aldıkları şüpheli M.A. yönetimindeki otomobili D-755 Karayolu Köyceğiz
köyü mevkisinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1 gözyaşı şişesi, 1 kitabe, 2 sikke, 4 obje, 1 tablet, 1 kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 81 mermi ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü M.A., gözaltına alındı.
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Kaynak: DHA