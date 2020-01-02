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Karabük'te elektronik eşya dükkanında yangın korkuya neden oldu

Karabük'te iki katlı elektronik eşyaların bulunduğu dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

02.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:11 Karabük'te elektronik eşya dükkanında yangın korkuya neden oldu
'te iki katlı elektronik eşyaların bulunduğu dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangında dükkanda bulunan önemli evrakları kurtarmak için yoğun çaba sarf edildi.

Edinilen bilgiye göre olay Caddesinde meydana geldi. Mehmet Akif 'a ait elektronik eşya dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını kontrol altına alınırken, ikinci kattaki dükkanda duman içerisinde kaldı. Dükkandaki senet ve önemli evrakları kurtarmak için de vatandaşlar yoğun çaba gösterdi.

Yangın sonucu dükkanda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Karabük, Ankara, ulusoy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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