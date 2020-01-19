Karabük
'te emanet aldığı otomobille kaza yapan sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Furkan Çakır (24) arkadaşından emanet aldığı 78 AAL 487 plakalı otomobil, Karabük- Ankara
kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Çakır yaralandı.
Annesinin aracını emanet verdiği öğrenilen Sadık Onur Biçer, kaza yerine gelerek otomobilin devrildiğini görünce sinir krizi geçirdi.
Sürücü Çakır ve sinir krizi geçiren Biçer, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çakır'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.