Karabük'te Emekliler Evi Temel Atma Töreni

Karabük
Belediyesi tarafından başlatılan "emekliler evi" için temel atma töreni düzenlendi. Merkez
İnönü Caddesi'nde yapılan törende konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
, projenin tamamlandığında emeklilerin zamanlarını en verimli şekilde geçirebilecekleri dinlenme ve sohbet alanları olacağını söyledi.
Emeklilerin ruhsal ve sosyal gereksinimlerini sağlayacak donatıları bünyesinde barındıran projenin, emeklilerin buluşturma noktası haline getireceğini ifade eden Vergili, emeklilerin buraya gelerek çaylarını içip, gazete ve kitaplarını okuyabileceğini belirtti.
Karabük'ün hiçbir problemini göz ardı etmediklerini aktaran Vergili, "Karabük için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalıştık. Şu anda emeklilerimizle ilgili yapılan TOKİ konutları için seçilen yer Soğuksu Mahallesi'nin ilerisindeki soğan tarlası dediğimiz bir alandı. Biz ısrar ettik, 'Burada emekli konutları olmaz.' dedik. Ulaşım, yol, su ve istinat duvarları problem gelin bizimle müşterek çalışın biz Karabük'ün en güzel yerinden ev yeri tahsisinde bulunalım, burayı planlamamıza alalım ve sizin adınıza biz kamulaştıralım. 3 ay gibi süre içerisinde kamulaştırmalarımızı tamamladık. Şu anda da emekli konutları bitmek üzere." diye konuştu.