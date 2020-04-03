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Karabük'te emeklilerden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Karabük'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na emeklilerden destek geldi.

03.04.2020 21:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:10
Karabük'te emeklilerden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Karabük 'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na emeklilerden destek geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kampanyaya katılan 72 yaşındaki emekli İsmail Özgün, "Ülkemize biz yardım etmezsek kim yardım edecek. Ben de elimden geldiği kadarı ile bu kampanyaya bağışta bulunuyorum." ifadelerini kullandı.
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak için kendilerine verilen promosyon tutarını kampanyaya bağışladığını belirten 67 yaşındaki Münevver Harman da "Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bizim bizden başka dostumuz yok. Kimse yoksa bile biz varız." açıklamasında bulundu.
Kampanyaya bir maaşını bağışlayan Vali Fuat Gürel de ülke olarak zor bir süreci yönettiklerini, kamu kurum ve kuruluşları olarak tam koordinasyon içinde bulunduklarını bildirdi.
Karabük halkının oldukça yardımsever olduğunu belirten Gürel, "Bunun örneklerini niceler defa gördük, bundan sonra da göreceğiz. Bu sıkıntılı süreci hep beraber el ele vererek aşacağız. Bu halk her zaman devletinin yanındadır, asla yalnız bırakmamıştır. Kim ne derse desin biz bize yeteriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Karabük, Güncel
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