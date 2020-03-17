Karabük'te eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Kü Karabük'te eşi tarafından silahla vurulan kadın, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
17.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:17
Kü Karabük 'te eşi tarafından silahla vurulan kadın, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 12 Mart'ta Yeşil Mahalle Yonca Sokağı'nda kardeşine ait iş yerinde çalıştığı sırada, uzaklaştırma kararı bulunan eşi A.Y'nin silahlı saldırısına uğrayan Vildan A.Y. (37), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Gözaltına alınan şüpheli A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.
Çiftin, 1,5 yıllık evli olduğu öğrenilmişti.
Alınan bilgiye göre, 12 Mart'ta Yeşil Mahalle Yonca Sokağı'nda kardeşine ait iş yerinde çalıştığı sırada, uzaklaştırma kararı bulunan eşi A.Y'nin silahlı saldırısına uğrayan Vildan A.Y. (37), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Gözaltına alınan şüpheli A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.
Çiftin, 1,5 yıllık evli olduğu öğrenilmişti.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları