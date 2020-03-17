Karabük'te eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü
Karabük'te eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
17.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:46
Karabük 'te eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
12 Mart'ta Yeşil Mahalle Yonca Sokağı'nda kardeşine ait iş yerinde çalıştığı sırada, uzaklaştırma kararı bulunan eşi A.Y'nin silahlı saldırısına uğrayan Vildan A.Y. (37), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Kadının cenazesi, hastane morgundan yakınları tarafından alınarak Esentepe Yeşil Camisine getirildi.
Cenaze, burada kılınan cenaze namazının ardından Beşbinevler Aile Mezarlığında toprağa verildi.
Vildan A.Y, hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı bulunan eşi A.Y. (41) tarafından silahlı saldırıya uğramış, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Başına kurşun isabet eden ve ağır yaralanan kadın, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, gözaltına alınan zanlı daha sonra tutuklanmıştı.
Çiftin, 1,5 yıllık evli olduğu öğrenilmişti.
12 Mart'ta Yeşil Mahalle Yonca Sokağı'nda kardeşine ait iş yerinde çalıştığı sırada, uzaklaştırma kararı bulunan eşi A.Y'nin silahlı saldırısına uğrayan Vildan A.Y. (37), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Kadının cenazesi, hastane morgundan yakınları tarafından alınarak Esentepe Yeşil Camisine getirildi.
Cenaze, burada kılınan cenaze namazının ardından Beşbinevler Aile Mezarlığında toprağa verildi.
Vildan A.Y, hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı bulunan eşi A.Y. (41) tarafından silahlı saldırıya uğramış, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Başına kurşun isabet eden ve ağır yaralanan kadın, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, gözaltına alınan zanlı daha sonra tutuklanmıştı.
Çiftin, 1,5 yıllık evli olduğu öğrenilmişti.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı