Karabük'te ev yangını

Karabük
'te meydana gelen yangında bir evin çatısı yandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Saitler Köyü Çiğdemler Mahallesi'nde Ahmet Akgün'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında evin çatısı yandı.
Yangını gören vatandaşların ihbar vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürme çalışması başlattı.
Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Evde maddi hasar meydana geldi.