Karabük'te ev yangını hasara yol açtı
Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangın sonucu bir evde hasar meydana geldi.
22.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:10
Karabük 'ün Yenice ilçesinde çıkan yangın sonucu bir evde hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Derebaşı köyü Çakıllar Mahallesi'nde, Yılmaz Kirenli'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Yenice Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangın, evde hasara yol açtı.
İlçeye bağlı Derebaşı köyü Çakıllar Mahallesi'nde, Yılmaz Kirenli'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Yenice Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangın, evde hasara yol açtı.
Kaynak: AA