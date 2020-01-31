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Karabük'te evde bakım hizmeti alan hastalara doğum günü sürprizi

Karabük Belediyesi evde bakım hizmetleri ekibi, 3 hastaya doğum günü sürprizi yaptı.

31.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:40Karabük'te evde bakım hizmeti alan hastalara doğum günü sürprizi
Belediyesi evde bakım hizmetleri ekibi, 3 hastaya doğum günü sürprizi yaptı.
Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından bakıma muhtaç yaşlılar için kurulan hizmet birimi, 1 hemşire, 2 hasta bakım personeli, 2 kuaför ve 1 servis ulaşım görevlisinden oluşuyor. 68 kişinin periyodik bakımlarını üstlenen ekip, düzenledikleri sosyal etkinliklerle hizmeti alanların moral ve motivasyonunu da yüksek tutuyor.
Ekip, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve Rafet Vergili'nin eşi Emine Vergili ile bakımlarını üstlendikleri Ayşe Barlas, Tamam ve kızı Emine Ertaş'ı ziyaret ederek, onlara doğum günü pastası kesti.
"Bizlere anne ve babaları gibi bakıyorlar"
32 senedir felçli olan ve tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Ayşe Barlas, "Kişisel bakımlarımı daha önce ablam yapıyordu ancak o da yaşlı ve rahatsız. Belediyemize ne kadar teşekkür etsem az. Adeta bizlere anne ve babaları gibi bakıyorlar." diye konuştu.
Berker de evde bakım hizmetinin bir yıldır devam ettiğini belirterek, "İnşallah daha fazla vatandaşımıza ulaşabiliriz." dedi.
Emine Vergili ise evde bakım hizmetinin başladığını görmenin kendisini çok mutlu ettiğini anlattı. Hizmeti alan vatandaşların memnuniyeti ve mutluluğunun kendisini sevindirdiğini dile getiren Vergili, "İnşallah devamı gelir ve daha iyileri yapılır." ifadesini kullandı.

Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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