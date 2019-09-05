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Karabük'te fetö operasyonu 5 gözaltı

Karabük'te FETÖ operasyonu 5 gözaltıKarabük'te, FETÖPDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

05.09.2019 15:40
Karabük'te FETÖ operasyonu 5 gözaltı
Karabük'te, FETÖPDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖPDY'nin mahrem emniyet yapılanmasında yer alan polis koleji ve akademisinden ilişiği kesilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.İ., V.E., İ.N.H., S.S. ve A.E.B. adliyeye sevk edildi.
Karabük'te fetö operasyonu 5 gözaltı

Karabük, Güncel

Kaynak: DHA

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