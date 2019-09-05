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Karabük'te fetö operasyonu: 5 gözaltı

KARABÜK'te, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

05.09.2019 15:45 Karabük'te fetö operasyonu: 5 gözaltı
KARABÜK'te, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanmasında yer alan polis koleji ve akademisinden ilişiği kesilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.İ., V.E., İ.N.H., S.S. ve A.E.B. adliyeye sevk edildi.



Karabük, Güncel

Kaynak: DHA

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