Karabük'te Fetö Operasyonu 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Karabük
merkezli 7 ilde FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürüttülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri ankesörlü telefon hatlarından ardışık arama yöntemiyle arananları belirleyerek operasyon düzenledi. Karabük, İstanbul
, Ankara
, Antalya
, Edirne
, Malatya
ve Bolu
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, meslekten ihraç edilen ve muvazzaf 10 asker gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan E.B., Ö.F.S., N. D., E.Ç. ve F.Ç. adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı,Emniyet Müdürlüğü,Karabük
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:13