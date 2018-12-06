Karabük'te Fetö Operasyonunda 5 Kişi Adliyede

06 Aralık 2018 Perşembe 15:36



06 Aralık 2018 Perşembe 15:36

Karabük merkezli 7 ilde FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖPDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü telefon hatlarından ardışık arama yöntemiyle arananları belirleyerek, operasyon düzenledi. Karabük, İstanbul, Ankara, Antalya, Edirne, Malatya ve Bolu'da yapılan baskınlarda, muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 10 asker gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Bugün ise gözaltındaki 5 kişi daha adliyeye sevk edildi.