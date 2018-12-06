Karabük'te Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

KARABÜK merkezli 7 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi. Dün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Karabük Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, ankesörlü telefon hatlarından ardışık arama yöntemiyle aranan isimleri belirledi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Karabük, İstanbul
, Ankara
, Antalya
, Edirne
, Malatya
ve Bolu
'da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda muvazzaf ve meslekten ihraç edilen toplam 10 asker gözaltına alındı.
Dün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol getirilerek, serbest bırakılmıştı. Bugün de ifade işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. - K
Karabük
06 Aralık 2018 Perşembe 16:42