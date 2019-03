Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar

Kaynak: AA

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 3 öğretmene "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay, 4'ü öğretmen 5 sanığa ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl birer ay hapis cezası verildi.Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan öğretmenler İdris Ö, Leyla C, Recep K, Bilhayat Z, Serhat S, Zekeriya K, Erkan C. ve ev hanımı Seher A. ile avukatları katıldı.Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.Son sözü sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.Kararını açıklayan mahkeme heyeti, İdris Ö, Leyla C. ve Recep K'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay, diğer sanıklara ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl birer ay hapis cezası verdi.