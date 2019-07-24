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Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

24.07.2019 18:16 Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Karabük 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsa K. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise suçlamaları reddederek beraatını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı isnat edilen suçtan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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