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Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu: 1 gözaltı

Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

20.08.2019 14:42 Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu: 1 gözaltı
Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Üniversite Yapılanması soruşturması kapsamında Karabük'te ikamet eden E.Ş. isimli şahsın yakalanarak gözaltına alınması ile ilgili olarak Ankara merkezli 20.08.2019 tarihinde saat 06: 30 itibariyle düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda E. Ş. isimli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınarak Ankara TEM şube ekibine teslim edildi. - KARABÜK

Karabük, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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