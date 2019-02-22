Karabük'te Fetö/pdy Operasyonu

Kaynak: AA

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan A.Y'nin kentte olduğunu belirledi.Ekipler, kent merkezindeki bir adrese düzenledikleri operasyonda, şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.