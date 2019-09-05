Haberler» 3. Sayfa» Haber

Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu

Karabük'te FETÖ/PDY operasyonuKARABÜK - Karabük'te FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

05.09.2019 19:39
Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu
KARABÜK - Karabük'te FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında örgütün "mahrem emniyet" yapılanmasına mensup polis koleji/akademisinden ilişiği kesilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı.
Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda Ö.İ, V.E, İ.N.H, S.S ve A.E.B yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu

Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:18   Sultangazi'deki cinayetin zanlısı yakalandı
20:17   Bursa'daki tekstil fabrikası yangını havadan görüntülendi
20:16   Antalya'da LPG tankeri 7,5 saattir yanıyor
20:15   Kuşadası Körfezi'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
20:11   Otobüs şoförünü baltayla böyle tehdit etti
20:11   Tunceli'de bir ay süreyle her türlü eylem ve etkinlikler yasaklandı
20:10   Antalya'da LPG tankerindeki yangın kontrol altına alındı