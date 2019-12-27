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Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Karabük'te, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

27.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:08 Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
'te, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Şimşek'in avukatı katıldı.
Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan Şimşek, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, isnat edilen suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın tutukluk halinin devamına hükmetti.

Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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