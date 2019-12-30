Haberler » Güncel » Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Haber

Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

30.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:10 Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ömer D. ve avukatı katıldı.

Ömer D, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın isnat edilen suçtan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:32   Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı Enver Yıldız yaralı olarak yakalandı-4 - Haber
14:32   Eski Hırvatistan Başbakanı Sanader'e 6 yıl hapis - Haber
14:30   Marmara Adası'nda elektrik kesintisine yol açan kablo arızasının yeri belirlendi - BALIKESİR. - Haber
14:28   Adıyaman'da güven ve huzur uygulaması - Haber
14:27   Adana Balkan Boşnak Türkleri Derneğinin yeni başkanı Züleyha Özbek - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
30.12.2019 14:40:10