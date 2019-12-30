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Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

30.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:30 Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsa K. ve avukatı katıldı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın isnat edilen suçtan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Güncel

Kaynak: AA

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