Karabük'te Fetö Sanığına Hapis Cezası

Karabük
'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Alişan
G. ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.
14 Aralık 2018 Cuma 18:08