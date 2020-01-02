Haberler » Güncel » Karabük'te fidan dikimi - Haber

Karabük'te fidan dikimi

Karabük Belediyesi, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi.

02.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:56 Karabük'te fidan dikimi
Belediyesi, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Rafet Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, fidan dikim çalışmalarına devam edeceklerini ve amaçlarının daha yeşil bir Karabük olduğunu belirtti.
Vergili, "Gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir dünya bırakabilmek için fidanları korumalı ve daha çok ağaçlandırma çalışmaları yapmalıyız. Ağaçlandırma çalışmaları yaparken, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmeyi de ihmal etmemeliyiz. Çocuklarımıza ağaç sevgisini ve çevre bilincini aşılamak, ağaç dikmek kadar önemlidir." ifadesini kullandı.

Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:42   Eski CEO'nun kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürüyor - Haber
17:41   İSTANBUL -ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR - Haber
17:40   İSTANBUL -ESKİ CEO'NİN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR - Haber
17:40   Antalya'da PKK/KCK davasında 5 sanığa hapis cezası verildi - Haber
17:38   2019 yılında CİMER'e 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı - Haber
17:37   Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:29   Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Haber
16:16   Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
2.01.2020 17:44:51