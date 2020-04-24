Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Karabük'te fırıncıların yoğun mesaisine mola

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pideyi iftar saatine yetiştirmeye çalışan fırıncıların yoğun mesaisi ve vatandaşların tatlı telaşı yasakla son buldu.

24.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:18
Karabük'te fırıncıların yoğun mesaisine mola
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pideyi iftar saatine yetiştirmeye çalışan fırıncıların yoğun mesaisi ve vatandaşların tatlı telaşı yasakla son buldu.
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen ramazan tedbirleri genelgesi kapsamında vatandaşlar, iftara 2 saat kala satışı sona eren pidelerden almak için fırınlara geldi.
Fırınlara gelen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "sosyal mesafe" kuralına uyarak pidelerini aldı.
İftar saatinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım’ın posteri asıldı Haberler
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Haberler
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus’a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Haberler
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi Haberler
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi
Haberler››Güncel››Karabük'te fırıncıların yoğun mesaisine mola - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:28: İftar menüsü gönüllülerden, dağıtım İzmir Büyükşehir'den - Haber 20:26: Merkezefendi'de Ramazan pidesi denetimi gerçekleşti - Haber 20:26: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 389 artarak 22 bin 245'e... - Haber 20:22: Trump, Kovid-19 için 484 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı - Haber 20:20: Küresel liderlerden Kovid-19'a karşı "uluslararası dayanışma" çağrısı - Haber 20:13: Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı - Haber 19:10: Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi - Haber 19:03: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi - Spor 18:18: Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi - Haber 17:53: Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı - Haberler