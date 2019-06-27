27.06.2019 18:10
Haberler » Güncel » Haber

Karabük'te fuhuş operasyonu 4 gözaltı

Karabük

Karabük'te bir ihbar üzerine fuhuş yapıldığını tespit ettikleri evlere baskın düzenleyen polis ekipleri, 4 kişi gözaltına alındı.

Karabük 'te bir ihbar üzerine fuhuş yapıldığını tespit ettikleri evlere baskın düzenleyen polis ekipleri, 4 kişi gözaltına alındı.
Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde bir evde yabancı uyruklu şahısların para karşılığı fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Karabük Asayiş Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde fuhuşa yer temin ettiği iddia edilen Özbekistan uyruklu D.R. (21) isimli şahıs ile para karşılığı fuhuş yaptıkları iddia edilen K.Ö. (32), M.Y. (28) ve E.H.Ö (24) gözaltına alındı. Özbekistan uyruklu D.R. hakkında fuhuşa aracılık ve yer temin etmek ve fuhuşa teşvik suçlarından adli işlem yapıldı. Olaya karışan şahıslara idari para cezası uygulandı.Yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere Karabük İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne sevk edildi.


Kaynak: DHA
Polis , Karabük , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:58 Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
18:58 İBB'DE DEVİR TESLİM TÖRENİ: İMAMOĞLU GÖREVİ DEVRALDI
18:58 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Erzurum'da
18:56 Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de Konuşuyor Canlı Aktarıyoruz
18:56 10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü: Ehliyetim olmadığı için kaçtım (3)
18:55 Hakkari'de uyuşturucu ile mücadele toplantısı
18:55 Ekrem İmamoğlu görevi devraldı