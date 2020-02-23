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Karabük'te Galatasaraylıların derbi coşkusu

Karabük'te Galatasaray taraftarı derbi sonrası 20 yılın ardından gelen galibiyetin coşkusunu doyasıya yaşadı.

23.02.2020 23:21 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:21Karabük'te Galatasaraylıların derbi coşkusu
'te taraftarı derbi sonrası 20 yılın ardından gelen galibiyetin coşkusunu doyasıya yaşadı.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda konuk olduğu 'yi 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Karabük'te yüzlerce Galatasaray taraftarı sokaklara döküldü. 20 yılın ardından Kadıköy'de ilk kez galibiyetle karşılaşan Galatasaray taraftarı derbi sevincini doyasıya yaşadı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yollarda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı.

Yenişehir Çamlık Sokak'ta maçın bitiş düdüğü Fenerbahçe ve Galatasaray taraftar grupları arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan taraftarlar polis ekiplerince gözaltına alındı. - KARABÜK

Galatasaray, Fenerbahçe, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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