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Karabük'te geçen ay 354 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük'te 2020 yılının Mart ayında 354 konut satışı yapıldı.

15.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:34
Karabük'te geçen ay 354 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük 'te 2020 yılının Mart ayında 354 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı Mart ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre, Karabük'te Mart ayında 354 konut satıldı. Mart ayında satılan 354 konuttan 82'si ilk satış, 272'si ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Ocak - Mart 2020 dönemini kapsayan ilk üç ayda ise 987 konut satışı gerçekleşirken, bunun bin 213'ü ilk satış, 774'ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Öte yandan Zonguldak'da Mart ayında 484 konut satışı gerçeleşirken, Bartın'da ise 208 konut satışı gerçekleşti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Karabük, Ekonomi
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