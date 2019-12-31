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Karabük'te Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Karabük'te Genç Sada Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma ve Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması il finali düzenlendi.

31.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:38 Karabük'te Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
'te Genç Sada Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma ve Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması il finali düzenlendi.
Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, jüri başkanlığını Karabük Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün yaptığı yarışmaya, Karabük ve ilçelerinde bulunan imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokulları katıldı.
Lise kategorisindeki hafızlık yarışmasında, Safranbolu Şehit Ömer Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Çayırpınar, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında ise aynı liseden Necmeddin Gazel birinci olarak bölge finallerinde Karabük'ü temsil etme hakkı kazandı.
Ortaokul kategorisindeki hafızlık yarışmasında ise Safranbolu Şehit Recep Çakıl İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nurettin Utku, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında ise aynı okuldan Ali Osman Utku birinci oldu.
Yarışmaların bölge finalleri mart ayında Ankara ve Sinop'ta yapılacak.

Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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