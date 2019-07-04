04.07.2019 18:46
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Karabük'te Gergedan böceği bulundu

Karabük'te Gergedan böceği bulunduKARABÜK - Karabük'te dünyanın en güçlü ve nadir bulunan hayvan türlerinden olan gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.

Karabük'te Gergedan böceği bulundu
KARABÜK - Karabük'te dünyanın en güçlü ve nadir bulunan hayvan türlerinden olan gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.
Beşbinevler Mahallesi'nde Adnan Akın isimli vatandaş, iş yerini açmaya çalıştığı sırada havuzun yanında gergedan böceğini fark etti. Diğer böceklerden farklı olduğunu anlayan Akın daha önce haberlerde de rastladığı böceğin gergedan böceği olduğunu anladı. Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen gergedan böceğinin internetten yaptığı araştırmada Tokat ve Mersin illerinde görüldüğünü belirten Adnan Akın, "Ondan sonra haber çıktı yüz bin dolar diye. Bütün insanların peşinden koştuğu zararsız bir böcek. Gerçekten de gergedana benziyor" ifadelerini kullandı. Karabük'te Gergedan böceği bulundu
Kaynak: İHA
Adnan Akın, Karabük, Genel

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