Karabük'te Gökdere Parkı Açıldı

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:54



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:54

Karabük Belediyesi tarafından Kurtuluş Mahallesi'nde yapılan Gökdere Parkı törenle açıldı.Törende konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 9,5 yıldır görevde olduğunu, bu süre zarfında Karabük'ün hikayesinin baştan yazıldığını söyledi.Doğalgaz dağıtımını, kentsel dönüşüm, yürüyen merdivenler, meydan, kütüphane, asansör, sosyal yaşam merkezleri yaptıklarını ifade eden Vergili, "Biz burada Karabük ile ilgili temizlik seferberliğini başlatmış bulunuyoruz. Karabük'te asfaltsız yol yok, kaldırım yapılabilen her yere kaldırım yaptık, kilometrelerce istinat duvarı yaptık, şehri iki kere asfaltladık. Suyla ilgili problemlerin tamamını çözdük. Tabi bir şehirde olabilecek ufak tefek sıkıntıların olmaması da söz konusu değil. Bizim de görevimiz bu sıkıntıları en kısa sürede çözmek ve size iyi ve huzurlu bir yaşam sunabilmek." diye konuştu.Bugüne kadar 113'üncü parkı açtıklarını aktaran Vergili, şunları kaydetti:"Çoğu parkların yerini parayla satın aldık. Yıl sonuna kadar park açılışları devam edecek. Emeklilerimiz için şehir merkezinde çok güzel emekli evi açacağız. Emeklimiz 'Ben 5 dakika nerede dinlenebilirim, nerede oturabilirim, nerede abdest alabilirim.' diye düşünmeyecek, emeklilerin evi hazır olacak. Ayrıca yatalak hastalarımız için çok yakında servis hizmetimiz başlayacak. Yatalak ne kadar hastamız varsa evlerinde bakımları yapılacak. Banyosundan, tıraşına kadar ihtiyaçlarını karşılayacak ekibimiz şu anda eğitim almakta. 15-20 gün içerisinde de bu faaliyete başlamış olacağız."Konuşmanın ardından parkın açılış kurdelesi kesildi.