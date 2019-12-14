Haberler » Güncel » Karabük'te gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi - Haber

Karabük'te gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Karabük'te düzenlenen operasyonlarda çeşitli elektronik eşyadan oluşan bin 391 gümrük kaçağı ürün ile tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

14.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:34Karabük'te gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
'te düzenlenen operasyonlarda çeşitli elektronik eşyadan oluşan bin 391 gümrük kaçağı ürün ile tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma sonucu gümrük kaçağı ürünler sattığı tespit edilen F.Ç. ve E.Ç'yi Safranpark uygulama noktasında yakaladı.
Zanlıların araçlarında yapılan aramada cep telefonu, şarj cihazı, telefon bataryası, oyun konsolu, mikrofon ve kulaklık gibi elektronik eşyadan oluşan bin 391 kaçak ürün ele geçirildi.
Kaçak tütün ve tütün ürünleri operasyonu
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada D.Ç. ve B.E'nin kaçak tütün ve tütün ürünleri sattığı bilgisini aldı.
Düzenlenen operasyonda D.Ç. ve B.E. gözaltına alındı.
Şüphelilere ait iş yerinde yapılan aramada kaçak tütün ve tütün ürünleri bulundu.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:50 Konya'da uyuşturucu operasyonu - Haber
16:49 Burdur'da otomobiller çarpıştı 5 yaralı - Haber
16:49 Başbakanın askerlerle çektiği şınav performansı büyük alkış aldı - Haber
16:49 İstanbul-eminönü'nde umut kuyruğu - Haber
16:43 Kayseri Küçük Millet Meclisi toplandı - Haber
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
14.12.2019 16:51:42