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Karabük'te "Halk Günü" toplantısı

Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilecekleri halk günü toplantısı Vali Vekili İsmail Bayata başkanlığında yapıldı.

24.07.2019 15:57 Karabük'te
Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilecekleri halk günü toplantısı Vali Vekili İsmail Bayata başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Sedat Özdemir, İŞKUR Şube Müdürü Hüseyin Çalım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Özlem Erhan ve Valilik Açık Kapı Birim Sorumlusu Ayşe Harmanbaşı katıldı.

Vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Vali Vekili Bayata, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Halkla İlişkiler, İŞKUR, Güncel

Kaynak: AA

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