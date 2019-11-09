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Karabük'te halk otobüsünün motor kısmında yangın

KARABÜK'te, halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

09.11.2019 02:02 | Son Güncelleme: 09.11.2019 02:02Karabük'te halk otobüsünün motor kısmında yangın

KARABÜK'te, halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Şoför yolcuları tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akşam saatlerinde, 100'üncü YIl Mahallesi 1065 Nolu Cadde'de hafif rampa yolda giden Kamil Yılmaz yönetimindeki 78 BT 068 plakalı halk otobüsünün motor kısmından duman gelmeye başladı. Yılmaz, durumu fark edince otobüsü yol kenarına park edip, yolcuları tahliye etti. Bu sırada motor alev aldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ekipleri alevlere müdahale etti. güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Yangın, kısa sürede söndürüldü.



İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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